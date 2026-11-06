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Napoli-Lazio, Gattuso in piena emergenza: tre cambi forzati di formazione

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Il tecnico dei biancocelesti costretto a lavorare in piena emergenza in vista della sfida del Maradona: tre i cambi rispetto alla formazione abituale

Brutte notizie per Gennaro Gattuso. In vista della sfida contro il Napoli, in programma domenica 8 novembre alle 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona, il tecnico dei biancocelesti rischia di perdere tre delle sue principali fonti di gioco. La Lazio è partita in campionato con il piede sull’acceleratore, ottenendo nove vittorie nelle prime dieci giornate.

Gattuso in panchina
Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso prepara la trasferta di Napoli in emergenza – Ansa Foto

Risultati arrivati grazie alla qualità del gioco espresso e ad alcuni meccanismi oliati e ben definiti. Gattuso ha puntato tutto sui movimenti dei calciatori che si muovono sulla fascia sinistra e sulle giocate di Noslin: sulla corsia esterna di muovono Nuno Tavares, tornato ai livelli di due anni fa, quando con Baroni diventò un punto fermo della sua nazionale, Taylor e Mattia Zaccagni, autore di due gol e cinque assist nelle prime dieci giornate. Noslin è invece diventato un punto fermo dell’attacco.

I cambi di Gattuso per Napoli-Lazio

A Napoli, contro un avversario che sta vivendo un momento difficile e reduce dal pesante ko in Champions League contro il Porto, Gattuso non avrà a disposizione il suo capitano, fermato da una lesione muscolare e costretto ad almeno un mese di stop forzato; e rischia seriamente di dover rinunciare anche a Nuno Tavares: il portoghese sta smaltendo un risentimento muscolare (figlio del triplice impegno della scorsa settimana) ed ha saltato gli ultimi due allenamenti. E’ in forte dubbio: solo gli ultimi due allenamenti chiariranno i dubbi sul suo utilizzo.

Senza Nuno Tavares (nella migliore delle ipotesi scenderà in campo in non perfette condizioni) e Zaccagni, Gattuso perderà due delle sue frecce. Assenze alle quali si aggiungerà anche lo spostamento di Noslin. L’olandese sarà chiamato a sostituire Zaccagni a sinistra, con l’inserimento di Pinamonti al centro dell’attacco: l’ex centravanti del Verona scenderà in campo contro il Napoli (squadra alla quale segnò una tripletta due stagioni fa), ma si sposterà in una posizione più larga: privando Gattuso di una delle sue carte più preziose. Il tecnico sarà quindi chiamato a ridisegnare la sua creatura e a trovare delle alternative al classico schema utilizzato: sperando di ricevere le stesse risposte…

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