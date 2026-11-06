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Non solo Roma, anche la Juve vuole Nusa: il punto su prezzo e concorrenza

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Sfida italiane per il gioiello del Lipsia, ma la strada per bianconeri e giallorossi non è in discesa

Sei gol e sette assist: è questo il prezioso bottino messo a referto da Antonio Nusa in questo avvio di stagione. In gol anche nella sfida di Champions League contro il Manchester City, il 21enne norvegese ha già superato i 5 gol totali realizzati lo scorso anno e si candida come uno dei nomi più caldi in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Antonio Nusa controlla palla al volo
Non solo Roma, anche la Juve vuole Nusa: il punto su prezzo e concorrenza (Ansa Foto) – calciomercato.it

Obiettivo concreto della Roma già da mesi, il gioiello del Lipsia sarebbe finito anche nel mirino della Juventus secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra.

Stando al The Daily Briefing, infatti, il club bianconero si è già iscritto alla corsa al calciatore, che comprende tuttavia almeno altre tre squadre: Arsenal, Atletico Madrid Tottenham. Secondo l’articolo in questione, al momento in pole position ci sarebbero i Gunners, che hanno un ottimo alleato in Martin Odegaard.

Il capitano della Norvegia ha ottimi rapporti con il suo connazionale e lo avrebbe già contattato per agevolare un eventuale trasferimento a Londra. Il problema è rappresentato dal prezzo, visto che il club tedesco valuta il suo portento 60 milioni di sterline, circa 72 milioni di euro al cambio attuale.

Il club londinese ha idee diverse e valuta Nusa non più di 45 milioni di sterline, circa 54 milioni di euro. Cifre che sono decisamente fuori portata per i club italiani.

 

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