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Futuro Allegri in bilico, due ipotesi per la sostituzione in casa Napoli

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La sconfitta in casa del Porto ha messo a rischio la posizione di Massimiliano Allegri in vista per quello che riguarda la panchina del Napoli.

Massimiliano Allegri
Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Almeno fino alla partita contro la Lazio sarà confermato il tecnico livornese che però, in caso di sconfitta, potrebbe salutare gli azzurri.

Al momento la società ha ribadito la sua fiducia nei confronti di Allegri, anche se iniziano a circolare i nomi di qualche allenatore. In questo momento le possibilità più concrete appaiono essere quelle di Vincenzo Montella, da poco esonerato dal ruolo di CT della Turchia, e Stefano Pioli, libero dopo l’avventura dello scorso anno alla Fiorentina.

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