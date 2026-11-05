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Voti Milan-Ferencvaros 0-2, crollo rossonero in Europa League

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Il Milan perde in Europa League contro il Ferencvaros e ora diventa praticamente impossibile per i rossoneri trovare la qualificazione tra le prime otto del maxi girone.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Milan che sarà chiamato a fare punti per provare a centrare la qualificazione ai playoff della competizione che si sta complicando viste le tre sconfitte collezionate. Andiamo a vedere i voti.

MILAN (4-4-1-1): Torriani 4,5; Terracciano 4,5, De Winter 4,5, Diawara 5 (46′ Gila 5), Bartesaghi 5 (68′ Camarda 6); Hutchinson 6, Musah 5 (46′ Moreira 6), Jashari 4,5 (64′ Modric 5,5), Cisse 4 (46′ Pulisic 5); Rabiot 4,5; Ramos 5. Allenatore Amorim
FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz 6,5; Osvath 6, Gomez 6,5, Raemaekers 6,5, Cadu 7; Bero 6,5, A. Nagy 6,5, Corbu 7; Zachariassen 7, Joseph 8, Birmancevic 7. Allenatore Borbely
MARCATORI: Joseph, Joseph
AMMONITI: Cisse, De Winter

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