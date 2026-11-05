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Ufficiale: i convocati di Mancini per Francia e Belgio in Nations League

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Roberto Mancini ha diramato ufficialmente la lista dei convocati in vista del doppio impegno di Nations League contro Francia e Belgio.

Roberto Mancini
Italia, i convocati di Mancini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Non mancano di certo le sorprese, specialmente a centrocampo e in attacco, con Mancini che ha deciso di chiamare il giovane del Parma Lontani e il gioiello del Como Cassano. Andiamo a vedere la lista completa.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).

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