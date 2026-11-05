Esonero Allegri, spuntano due nomi pazzeschi per la panchina del Napoli

Momento delicatissimo in casa azzurra dove a breve potrebbe esserci un clamoroso ribaltone in panchina.

Crisi nera per il Napoli che perde ancora. Gli azzurri, dopo la sconfitta in campionato contro la Juventus, si arrendono anche al Porto nella gara valevole per la quarta giornata di Champions League. Finisce 4-1 a favore della squadra di Farioli al termine di una partita dominata in lungo e in largo.

E adesso si registrano nuove voci sul possibile esonero di Massimiliano Allegri, che fin qui ha deluso le aspettative. Ma chi arriverebbe al suo posto in caso di addio? Nel corso dell’ultima puntata di “Viva el futbol”, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola hanno fatto tre nomi diversi: il primo ha indicato in Stefano Pioli il profilo ideale, l’ex attaccante barese ha invece scelto Julian Nagelsmann mentre Ventola vedrebbe benissimo Vincenzo Montella sulla panchina del Napoli. Come andrà a finire?