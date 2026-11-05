AZ Alkmaar-Juventus, le ultime: novità a centrocampo per Spalletti

I bianconeri vogliono vincere anche in Olanda dopo il convincente successo ottenuto in campionato contro il Napoli.
Dopo il pareggio interno contro il Rennes, la Juventus torna in campo in Europa League e fa visita all‘AZ Alkmaar nel match valido per il quarto turno. I bianconeri sono reduci dalla vittoria in campionato contro il Napoli di Max Allegri e puntano a concedere il bis.
Luciano Spalletti si affida ancora una volta al 3-4-2-1 con Gatti e Kelly che affiancano Bremer in difesa. A centrocampo, invece, Sarr sostituisce Douglas Luiz e fa coppia con Koopmeiners, ecco le probabili formazioni:
AZ ALKMAAR (4-2-3-1): De Busser; Dijkstra, Goes, Schouten, de Wit; P. Koopmeiners, Kwakman; Oufkir, Byskov, Daal; Meerdink. All. Echteld
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti
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