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Tresoldi “on fire”, ora per il Milan è un bel problema

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Nicolò Tresoldi è andato ancora una volta in rete in Champions League, continuando il suo magic moment con la maglia del Borussia.

Nicolò Tresoldi
Diversi club su Tresoldi (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il centravanti conteso dalla nazionale tedesca e da quella italiana prosegue nel suo ottimo momento e sta attirando le attenzioni di tantissime big europee.

L’ennesima rete messa a segno in Champions League complica i piani del Milan, che aveva messo nel mirino il centravanti classe 2004 con la speranza di riuscire a portarlo presto a Milanello.

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