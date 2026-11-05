Tresoldi “on fire”, ora per il Milan è un bel problema

Nicolò Tresoldi è andato ancora una volta in rete in Champions League, continuando il suo magic moment con la maglia del Borussia.

Il centravanti conteso dalla nazionale tedesca e da quella italiana prosegue nel suo ottimo momento e sta attirando le attenzioni di tantissime big europee.

L’ennesima rete messa a segno in Champions League complica i piani del Milan, che aveva messo nel mirino il centravanti classe 2004 con la speranza di riuscire a portarlo presto a Milanello.