Dieci assenti, difficoltà per Mancini con i possibili convocati

Roberto Mancini sta pensando ai possibili convocati in vista del doppio impegno di Nations League contro Francia e Belgio, con l’Italia che sarà chiamata a fare risultato per centrare i quarti di finale della competizione.

Il CT azzurro deve fare i conti però con 10 assenze per infortunio con il reparto offensivo in grande difficoltà.

Non ci saranno infatti Moise Kean, Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori e Antonio Raimondo che si è infortunato nell’ultima giornata di campionato. Non sarà a disposizione neanche Zoma, infortunato.

Fuori anche i lungodegenti Buongiorno, Locatelli, Chiesa e Leoni oltre al capitano del Napoli Di Lorenzo che tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali.