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Inter, nuove voci su Chiesa: tutti i dettagli

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I nerazzurri sono molto interessati all’ex Juventus, che oggi indossa la maglia del Liverpool. 

L’Inter vince sul campo del Feyenoord nel match valido per la quarta giornata di Champions League e recupera altre posizioni in classifica. I nerazzurri disputano una super gara in Olanda e adesso si preparano per il big match di campionato contro il Como, in programma domenica 8 novembre.

Federico Chiesa, attaccante del Liverpool
Chiesa (Ansafoto) – Calciomercato.it

Intanto, però, la dirigenza nerazzurra monitora con grande attenzione il calciomercato e soprattutto Federico Chiesa, che non vive un grandissimo momento di forma al Liverpool. L’ex Juventus è un vecchio pallino del presidente Marotta che starebbe pensando di preparare un nuovo affondo già a gennaio per convincere i Reds a cedere il calciatore: ci riuscirà alla fine?

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