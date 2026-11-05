Inter, nuove voci su Chiesa: tutti i dettagli

I nerazzurri sono molto interessati all’ex Juventus, che oggi indossa la maglia del Liverpool.
L’Inter vince sul campo del Feyenoord nel match valido per la quarta giornata di Champions League e recupera altre posizioni in classifica. I nerazzurri disputano una super gara in Olanda e adesso si preparano per il big match di campionato contro il Como, in programma domenica 8 novembre.
Intanto, però, la dirigenza nerazzurra monitora con grande attenzione il calciomercato e soprattutto Federico Chiesa, che non vive un grandissimo momento di forma al Liverpool. L’ex Juventus è un vecchio pallino del presidente Marotta che starebbe pensando di preparare un nuovo affondo già a gennaio per convincere i Reds a cedere il calciatore: ci riuscirà alla fine?
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 1097 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?