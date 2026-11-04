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Foe Ondoa e il sogno Nazionale: “Zidane? Adesso penso al Monza” | VIDEO CM

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Il giovane centrocampista francese si sta mettendo in mostra con la maglia biancorossa: le dichiarazioni a margine di un evento con i tifosi 

Non solo Varela. Un’altra delle rivelazioni in casa Monza è Manga Foe Ondoa, che si è guadagnato subito spazio e consensi alla sua prima stagione in Serie A. L’ex Estoril Praia è sbarcato la scorsa estate in Brianza per 1,5 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 2030.

Foe Ondoa sul Monza e sogno Francia
Manga Foe Ondoa, centrocampista del Monza (Foto Calciomercato.it)

Il giovane centrocampista francese classe 2005 (con doppio passaporto camerunense) racconta il suo ambientamento con il calcio italiano: “Sono felice di essere al Monza, il mio obiettivo è continuare a crescere. Ringrazio la società e l’allenatore per la fiducia. Il mister ci fa lavorare tanto per crescere come squadra e come giocatori”, le parole di Foe Ondoa a margine di un incontro con i tifosi.

Sul prossimo e delicato match con l’Atalanta: “Sappiamo dell’importanza della partita. Sarà difficile, ma vogliamo tornare a fare punti per raggiungere il nostro obiettivo”.

Foe Ondoa sorpresa del Monza: “Ringrazio il club e Juric per la fiducia”

Foe Ondoa era presente alla Rinascente di Monza per foto e autografi con gli appassionati brianzoli in compagnia del compagno Kouadio: “I tifosi ci caricano e ci danno grande sostegno. Non me l’aspettavo vista la vicinanza con Milano dove ci sono Inter e Milan. Mi piace molto la tifoseria del Monza”.

Sui leader nello spogliatoio: “Ce ne sono tanti come Pessina, Birindelli e Ngonge, che aiutano tanto il gruppo specialmente i più giovani. Siamo come una famiglia. Speriamo che Pessina rientri presto: non c’è nessun problema, possiamo giocare insieme”.

Infine sul sogno Francia e la possibile chiamata di Zidane: “Ora sono concentrato sul Monza, il mio obiettivo è migliorare giorno dopo giorno e diventare più forte. Alla Nazionale non ci penso: se deve arrivare… arriverà”, conclude Foe Ondoa.

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