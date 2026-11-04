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Porto-Napoli, Paulo Sousa allo stadio: era stato ad un passo dagli azzurri nel 2023

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Tre anni fa, dopo il miracolo salvezza alla Salernitana, l’allenatore portoghese fu ad un passo dai partenopei

C’era anche Paulo Sousa al Do Dragao ad assistere a Porto-Napoli. Accostato alla Juventus proprio prima della sfida contro i partenopei, vinta dai bianconeri per 2-0, l’allenatore portoghese tre anni e mezzo fa dopo aver salvato in maniera quasi miracolosa la Salernitana è stato molto vicino alla panchina dei partenopei e da allora i rapporti sono rimasti buoni.

Paulo Sousa
Paulo Sousa (Ansa Foto) – calciomercato.it

 

Sconfitto per 4-1, Massimiliano Allegri è finito sempre di più sulla graticola, ma fino ad oggi Aurelio De Laurentiis non ha ancora pensato ad un esonero, anche perché la squadra era davvero decimata dagli infortuni. Vedremo come evolverà la situazione nelle prossime ore.

La presenza di Sousa sugli spalti non è ovviamente legata ad una trattativa con i partenopei, ma fa parte di quel percorso d’aggiornamento che in eatate l’ha portato anche in diversi stadi italiani.

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