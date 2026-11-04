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Esonero Allegri, è crisi Napoli: la situazione in casa azzurra

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Il KO in Champions League del Napoli contro il Porto ha dato vita di nuovo alle voci di un possibile esonero di Massimiliano Allegri dal ruolo di allenatore dei partenopei.

Massimiliano Allegri
Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Gli azzurri si sono presentati in Portogallo con una formazione ampiamente rimaneggiata e in grande difficoltà per via dell’infermeria piena.

I risultati, però, sono molto deludenti per quello che riguarda l’inizio di questa stagione e, nel caso in cui non dovesse arrivare una vittoria contro la Lazio, la posizione di Massimiliano Allegri potrebbe complicarsi in maniera decisa.

Finora la volontà di De Laurentiis è sempre stata quella di proseguire con l’allenatore toscano per quello che riguarda questa stagione, ma se non ci sarà un’inversione di tendenza la sua avventura all’ombra del Vesuvio potrebbe chiudersi anzitempo.

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