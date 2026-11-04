Milan, intervento chirurgico per Chukwueze: tempi di recupero lunghissimi

Pessime notizie per Amorim in vista delle prossime gare di Europa League e campionato.

Il Milan si appresta a ospitare il Ferencvaros nella gara valevole per la quarta giornata di Europa League, ma intanto ci sono pessime notizie in casa rossonera.

Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sul sito del Diavolo: “AC Milan comunica che Samuel Chukwueze è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell’anca sinistra. L’intervento, eseguito dal Prof. Ernest Schilders alla presenza del Dottor Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Il calciatore farà rientro in Italia già nella giornata di oggi, dove inizierà il percorso riabilitativo“.Chukwueze, dunque, potrebbe rimanere fermo ai box addirittura 3-4 mesi: una tegola pesantissima per il Milan.