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Milan, intervento chirurgico per Chukwueze: tempi di recupero lunghissimi

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Pessime notizie per Amorim in vista delle prossime gare di Europa League e campionato. 

Il Milan si appresta a ospitare il Ferencvaros nella gara valevole per la quarta giornata di Europa League, ma intanto ci sono pessime notizie in casa rossonera.

Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sul sito del Diavolo: “AC Milan comunica che Samuel Chukwueze è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell’anca sinistra. L’intervento, eseguito dal Prof. Ernest Schilders alla presenza del Dottor Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Il calciatore farà rientro in Italia già nella giornata di oggi, dove inizierà il percorso riabilitativo“.Chukwueze, dunque, potrebbe rimanere fermo ai box addirittura 3-4 mesi: una tegola pesantissima per il Milan.

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