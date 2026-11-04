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Lens-Como, le probabili formazioni: Fabregas ha scelto l’attacco

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La squadra di Fabregas è attesa dalla delicata trasferta in Francia, ecco le ultimissime a poche ore dal fischio d’inizio. 

Dopo il sofferto successo in campionato contro il Venezia, il Como si appresta a scendere in campo in Champions League nella delicata trasferta sul campo del Lens. Nizo Paz e compagni hanno conquistato 6 punti in tre gare e non vogliono di certo fermarsi qui.

Douvikas esulta
Douvikas esulta – calciomercato.it – Ansa Foto

Fabregas conferma il 4-2-3-1, con Yan Couto a destra e Valle a sinistra per quel che riguarda il pacchetto arretrato mentre davanti saranno Da Cunha, Nico Paz e Baturina a posizionarsi alle spalle dell’unica punta Douvikas. Ecco le probabili formazioni:

LENS (3-4-2-1): Risser; Todibo, Baidoo, Antonio; Aguilar, Haidara, Cuisance, Udol; Thauvin, Kadile; Ivanovic. All. Cahuzac

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

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