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Dalla Juve all’Inter: Vavassori lancia il Palermo e strega le big | CM

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Il talentuoso attaccante, in prestito in Sicilia ma di proprietà dell’Atalanta, accende il mercato in vista della prossima estate 

Il Palermo guida in solitaria la classifica di Serie B e tra le sue ‘stelle’ c’è sicuramente Dominic Vavassori. 

Palermo, le big su Vavassori
Vavassori nel mirino delle big sul mercato (Screen Lega Serie B) – Calciomercato.it

Il giovane attaccante nato a Bergamo è stato finora uno dei trascinatori della squadra di Pippo Inzaghi, mettendosi in grande evidenza a suon di gol e ottime prestazioni. Vavassori si è subito guadagnato un posto di rilievo nello scacchiere rosanero e sta attirando anche l’attenzione sul mercato in vista della prossima estate.

Il Palermo lo ha soffiato a società di A come Frosinone e Sassuolo, con Vavassori che è sbarcato con la formula del prestito secco in Sicilia. 

Vavassori accende il mercato: lo segue anche Mancini  

L’Atalanta infatti non ha voluto aprire ad altre formule, conscia delle potenzialità del ragazzo dopo le convincenti stagioni con la formazione Under 23. Sul gioiellino italo-brasiliano hanno messo gli occhi anche le big del nostro campionato come raccolto da Calciomercato.it. 

Le ultime sul futuro di Vavassori
Dominic Vavassori, attaccante di proprietà dell’Atalanta (Ansa) – Calciomercato.it

Napoli, Como e Juventus stanno monitorando con regolarità Vavassori attraverso i propri emissari e anche il nuovo vice Ds dell’Inter Lo Schiavo (proveniente proprio dal Palermo) ha segnalato il giocatore a Baccin. Il classe 2005 piace per la sua versatilità nel reparto offensivo e l’Atalanta (con cui è sotto contratto fino al 2029) valuterà il da farsi sul suo futuro la prossima estate. 

La ‘Dea’ se ne priverà soltanto a fronte di proposte importanti, con il talentuoso attaccante osservato anche dal Ct Mancini in chiave Nazionale. Vavassori al momento ha disputato 12 partite tra campionato e Coppa Italia, collezionando 7 reti e 3 assist.

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