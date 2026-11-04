Milan, Camarda via in prestito a gennaio: la destinazione

L’attaccante classe 2008 potrebbe cambiare aria per giocare con maggiore continuità, le ultimissime.

Dopo il convincente successo nel derby contro l’Inter, il Milan si appresta a tornare in campo per affrontare il Ferencváros in Europa League. I rossoneri devono assolutamente rialzare la testa dopo il ko contro il Bournemouth nell’ultima gara e puntano a sfruttare il fattore campo.

Attenzione, però, anche al calciomercato e al futuro di Francesco Camarda, che continua a non trovare spazio agli ordini di Amorim. L’attaccante classe 2008 potrebbe lasciare i rossoneri a gennaio e trasferirsi in prestito altrove per giocare con maggiore continuità: occhio soprattutto alla Serie B, dove ci sono diverse squadre (Sampdoria, Empoli, Benevento e Pisa) interessate alle prestazioni del 18enne originario di Milano. Chi la spunterà alla fine?