Mancini guarda in casa Frosinone, tre possibili sorprese tra i convocati

Roberto Mancini è al lavoro per quello che riguarda le convocazioni in vista delle ultime due partite del girone di Nations League contro Francia e Belgio.
Il CT azzurro ha dei problemi soprattutto per quello che riguarda il reparto offensivo con gli infortuni di Kean, Raimondo, Raspadori e Scamacca e Zoma che complicano le cose.
Per quello che riguarda le sorprese, occhio al Frosinone di Alvini con Mancini che guarda con attenzione a Palmisani, Calvani e Calò. Possibile anche la chiamata di Dominic Vavassori del Palermo, seguito con attenzione nei giorni scorsi.
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