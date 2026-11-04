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La Juve sfida De Zerbi per il nuovo bomber: segna un gol ogni 85 minuti

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Il club bianconero si è sbloccato contro il Napoli, ma ha ancora una volta evidenziato i limiti del suo attacco

Zero gol in campionato e tre in Europa League, un gol in Serie A e due in Europa: è questo il magro bottino messo a segno rispettivamente da Nick Woltemade e da Randal Kolo Muani in stagione.

Roberto De Zerbi urla indicazioni a bordo campo
La Juve sfida De Zerbi per il nuovo bomber: segna un gol ogni 85 minuti (Ansa Foto) – calciomercato.it

Che la Juventus abbia un problema con i centravanti, lo si è capito anche nel ritorno alla vittoria di domenica sera contro il Napoli, quando la gara è stata decisa da due invenzione delle ali, Alajbegovic e Boga.

E così, nonostante a livello strettamente numerico le priorità sembrano essere altre, Giovanni Carnevali e Frederic Massara continuano a monitorare anche il mercato degli attaccanti. L’ultimo nome accostato al club bianconero arriva dalla Germania.

Secondo Sky Sports DE, infatti, la Vecchia Signora starebbe monitorando con attenzione la grande stagione di Younes Ebnoutalib. L’attaccante 23enne sta facendo il bello e il cattivo tempo con la maglia dell’Eintracht Francoforte e ha già messo a referto otto gol e due assist in dieci presenze complessive, con la spaventosa media reti di un gol ogni 85 minuti.

Uno score niente male, che ha fatto drizzare le antenne anche a Roberto De Zerbi, a caccia di un bomber di razza per il suo Tottenham. Il club tedesco, dal canto suo, forte di un contratto in scadenza nel 2031, non vorrebbe privarsi a gennaio del calciatore ed è pronto ad offrigli un importante aumento salariale.

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