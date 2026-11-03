Champions League, i risultati della serata: ok Inter e beffa Roma

Si è conclusa la prima serata della quarta giornata del maxi girone di Champions League, andiamo a vedere i risultati della serata.

In campo Roma e Inter per quello che riguarda le squadre italiane con giallorossi e nerazzurri che sono scesi in campo in trasferta rispettivamente contro Manchester United e Feyenoord.

GALATASARAY-STOCCARDA 2-0

SHAKHTAR-SPORTING 0-1

ATLETICO MADRID-BAYERN MONACO 0-2

BARCELLONA-ASTON VILLA 3-0

BODO GLIMT-LILLE 0-0

FEYENOORD-INTER 0-3

LASK-SLOVAN BRATISLAVA 4-0

MANCHESTER UNITED-ROMA 3-2

VILLARREAL-PSG 0-6