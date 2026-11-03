Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Champions League, i risultati della serata: ok Inter e beffa Roma

Foto dell'autore

Si è conclusa la prima serata della quarta giornata del maxi girone di Champions League, andiamo a vedere i risultati della serata.

Champions League
Champions League, i risultati – calciomercato.it

In campo Roma e Inter per quello che riguarda le squadre italiane con giallorossi e nerazzurri che sono scesi in campo in trasferta rispettivamente contro Manchester United e Feyenoord.

GALATASARAY-STOCCARDA 2-0
SHAKHTAR-SPORTING 0-1
ATLETICO MADRID-BAYERN MONACO 0-2
BARCELLONA-ASTON VILLA 3-0
BODO GLIMT-LILLE 0-0
FEYENOORD-INTER 0-3
LASK-SLOVAN BRATISLAVA 4-0
MANCHESTER UNITED-ROMA 3-2
VILLARREAL-PSG 0-6

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 1085 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
7623

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

2 / 7

Qual è stato l'acquisto più costoso della Serie A nel mercato estivo 2026?

3 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Il Milan ha speso 50 milioni per Diego Moreira. Da quale club è arrivato?

6 / 7

Santiago Castro ha lasciato il Bologna nell'estate 2026. Per quale squadra gioca ora?

7 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie