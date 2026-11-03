Champions League, i risultati della serata: ok Inter e beffa Roma

Si è conclusa la prima serata della quarta giornata del maxi girone di Champions League, andiamo a vedere i risultati della serata.
In campo Roma e Inter per quello che riguarda le squadre italiane con giallorossi e nerazzurri che sono scesi in campo in trasferta rispettivamente contro Manchester United e Feyenoord.
GALATASARAY-STOCCARDA 2-0
SHAKHTAR-SPORTING 0-1
ATLETICO MADRID-BAYERN MONACO 0-2
BARCELLONA-ASTON VILLA 3-0
BODO GLIMT-LILLE 0-0
FEYENOORD-INTER 0-3
LASK-SLOVAN BRATISLAVA 4-0
MANCHESTER UNITED-ROMA 3-2
VILLARREAL-PSG 0-6
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