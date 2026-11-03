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La Juventus non molla Taylor, c’è l’offerta bianconera | CM

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La Lazio di Gennaro Gattuso è prima in classifica con nove vittorie e un pareggio nelle prime 10 giornate di classifica e tra gli uomini più importanti della formazione biancoceleste c’è sicuramente Taylor.

Taylor
Taylor – calciomercato.it – Ansa Foto

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il centrocampista olandese sarebbe finito nel mirino della Juventus che lo aveva cercato già con insistenza durante la scorsa estate.

I bianconeri hanno l’intenzione di rinforzare il centrocampo già a partire da gennaio e hanno messo nel mirino di nuovo la mezzala della Lazio classe 2002.

L’offerta della Juventus si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro con Claudio Lotito che però non ha intenzione di cederlo per meno di 60 milioni. L’interesse della Juventus nei confronti del trequartista è concreto e l’affare potrebbe andare in porto in vista della prossima stagione, anche se molto dipenderà da quella che saranno le competizioni che le due squadre andranno a disputare in vista della prossima stagione.

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