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Juve, si cerca un nuovo attaccante: tutti i nomi

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La dirigenza di corso Galileo Ferraris continua a monitorare con grande attenzione il calciomercato. 

La Juventus vuole a tutti i costi un nuovo attaccante e lavora per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. Kolo Muani e Woltemade, fin qui, hanno deluso le aspettative e quindi la società di corso Galileo Ferraris è pronta a correre ai ripari.

Sesko
Sesko (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Sono 5 i nomi sul taccuino di Carnevali e Massara, ma procediamo con ordine e proviamo a fare chiarezza. Il primo obiettivo si chiama Benjamin Sesko e indossa la casacca del Manchester United, poi c’è un vecchio pallino come Florian Balogun del Monaco.

Più indietro ci sono Brian Brobbey, attaccante olandese classe 2002 del Sunderland, e Antonio Raimondo, classe 2004 del Frosinone ma di proprietà del Bologna, mentre nella lista entra anche Younes Ebnoutalib, classe 2003 tedesco dell’Eintracht Francoforte. Chi sarà alla fine il nuovo centravanti della Juventus?

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