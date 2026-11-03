Juve, novità nella lista Uefa: Ekhator al posto di Locatelli

Giovedì sera i bianconeri faranno visita all’AZ Alkmaar nella sfida valida per la quarta giornata di Europa League.

In casa Juventus è tornato il sereno dopo la vittoria contro il Napoli nella gara valida per la decima giornata di campionato e adesso gli uomini a disposizione di Luciano Spalletti si preparano per la delicata trasferta sul campo dell’AZ Alkmaar in Europa League.

Proprio in queste ore, la società bianconera ha deciso di sostituire l’infortunato Locatelli con Jeff Ekhator nella lista UEFA. L’ex attaccante del Genoa era stato inizialmente escluso al pari di Daniele Rugani, Edon Zhegrova e Arkadiusz Milik, ma oggi è stato nuovamente reinserito in vista delle prossime sfide di Europa League. Una buonissima notizia per Luciano Spalletti che, dunque, potrà contare anche sul fondamentale contributo dell’attaccante classe 2006.