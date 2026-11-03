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Roma, dubbio Gollini per Manchester: chi gioca al suo posto

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Ci sono dei problemi di formazione per Gian Piero Gasperini in vista della partita di Champions League di questa sera contro il Manchester United.

Gollini
Roma, ko Gollini (Ansa Foto) – calciomercato.it

La Roma infatti deve fare i conti con la possibile assenza di Pierluigi Gollini. Il portiere si è fermato durante l’allenamento di rifinitura e potrebbe non riuscire a scendere in campo in vista della sfida dell’Old Trafford contro gli uomini di Carrick.

Al suo posto è pronto Vasquez che potrebbe difendere i pali giallorossi, considerato anche il KO di Svilar.

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