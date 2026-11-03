Roma, dubbio Gollini per Manchester: chi gioca al suo posto

Ci sono dei problemi di formazione per Gian Piero Gasperini in vista della partita di Champions League di questa sera contro il Manchester United.
La Roma infatti deve fare i conti con la possibile assenza di Pierluigi Gollini. Il portiere si è fermato durante l’allenamento di rifinitura e potrebbe non riuscire a scendere in campo in vista della sfida dell’Old Trafford contro gli uomini di Carrick.
Al suo posto è pronto Vasquez che potrebbe difendere i pali giallorossi, considerato anche il KO di Svilar.
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