Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Manchester United-Roma, le ultimissime: Gasperini cambia qualcosa

Foto dell'autore

Cresce l’attesa in vista della super sfida di Champions League in programma questa sera alle ore 21,00. 

Dopo il convincente successo sul campo dell’Udinese, la Roma di Gasperini fa vista al Manchester United in una delle sfide più attese della quarta giornata di Champions League. I padroni di casa attraversano un pessimo momento di forma e Mancini e compagni vogliono assolutamente approfittarne per conquistare l’intera posta in palio.

Wesley e Malen si abbracciano dopo un gol
Malen e Wesley (Ansa Foto) – calciomercato.it

In casa Roma torna Mancini dal 1′, mentre a centrocampo ci sarà Pisilli accanto a De Roon con Cristante che si sposta sulla trequarti insieme a Soulé. Occhio poi alle condizioni di Gollini. Ecco le probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Lisandro Martinez, Dalot; Mainoo, Santos; Mbeumo, Tielemans, Bruno Fernandes; Cunha. All.: Carrick

ROMA (3-4-2-1): Gollini (Vasquez); Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Cristante; Malen. All.: Gasperini

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 1065 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
7595

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale portiere divenne nel 2001 il più costoso della storia passando alla Juventus?

2 / 7

Qual è stata la cessione più ricca di un club di Serie A nel mercato estivo 2026?

3 / 7

Nel 2001 la Juventus incassò dal Real Madrid la cifra record mondiale di 77,5 milioni. Per quale giocatore?

4 / 7

Qual è l'acquisto più costoso nella storia della Serie A?

5 / 7

Da quale club arrivò Kaká al Milan nel 2003?

6 / 7

Quale squadra ha acquistato Randal Kolo Muani dal PSG per 41,2 milioni nell'estate 2026?

7 / 7

Tarik Muharemovic ha lasciato il Sassuolo per 37 milioni nell'estate 2026. Dove è andato?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie