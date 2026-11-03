Manchester United-Roma, le ultimissime: Gasperini cambia qualcosa

Cresce l’attesa in vista della super sfida di Champions League in programma questa sera alle ore 21,00.
Dopo il convincente successo sul campo dell’Udinese, la Roma di Gasperini fa vista al Manchester United in una delle sfide più attese della quarta giornata di Champions League. I padroni di casa attraversano un pessimo momento di forma e Mancini e compagni vogliono assolutamente approfittarne per conquistare l’intera posta in palio.
In casa Roma torna Mancini dal 1′, mentre a centrocampo ci sarà Pisilli accanto a De Roon con Cristante che si sposta sulla trequarti insieme a Soulé. Occhio poi alle condizioni di Gollini. Ecco le probabili formazioni:
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Lisandro Martinez, Dalot; Mainoo, Santos; Mbeumo, Tielemans, Bruno Fernandes; Cunha. All.: Carrick
ROMA (3-4-2-1): Gollini (Vasquez); Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Cristante; Malen. All.: Gasperini
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