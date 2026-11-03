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Inter, Chivu non può sbagliare col Feyenoord: un titolarissimo a rischio

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I nerazzurri vogliono riscattare il ko nel derby contro il Milan e rilanciarsi in Champions League: le probabili formazioni della sfida di Rotterdam

L’Inter non può più sbagliare in Champions League e punta subito a dimenticare il tonfo nel derby di sabato al ‘Meazza’ contro il Milan.

Feyenoord-Inter, le scelte di Chivu
Le scelte di Cristian Chivu per Feyenord-Inter (Ansa) – Calciomercato.it

I nerazzurri di Cristian Chivu saranno di scena questa sul campo del Feyenoord e serviranno i 3 punti per continuare a sperare nella qualificazione tra le prime otto. Il tecnico predica ottimismo malgrado il ko nel derby e carica allo stesso tempo i suoi per la sfida di Rotterdam, dove sarà ancora assente capitan Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Inter: dubbio Barella per Chivu

In attacco quindi spazio allo stakanovista Thuram: il francese non può riposare in questo momento e probabilmente sarà affiancato da Esposito, in vantaggio su Bonny.

Inter, la probabile formazione di Chivu col Milan
Barella e Chivu (Ansa) – Calciomercato.it

Chivu cambia ancora dopo il derby e dal 1′ si rivedranno Dimarco e Zielinski. In mediana occhio al possibile colpo di scena, con Barella che rischia il posto in favore di Mkhitaryan. In difesa out per squalifica Bastoni, che sarà rimpiazzato dal tuttofare Carlos Augusto. Oltre a Lautaro ancora ai box per infortunio Stones, Luis Henrique e Jones mentre torna disponibile Pavard.

Feyenoord (4-3-3): Ernst; Read, Watanabe, Marmol, Javi Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhelline; Hadj Moussa, Ferri, Valente. All. Van Bronckhorst

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

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