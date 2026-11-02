L’Inter vuole dimenticare il derby: le scelte di Chivu per la Champions. Si rivede Lautaro | VIDE CM

I campioni d’Italia saranno impegnati in Olanda contro il Feyenoord: la probabile formazione dei nerazzurri

L’Inter punta subito a ripartire dopo il ko nel derby contro il Milan e domani sera è attesa dalla delicata trasferta sul campo del Feyenoord in Champions League.

Una gara da vincere per i nerazzurri per rimettersi in corsa in Europa e tenere vive le speranze (al momento residue) di qualificazione tra le prime otto. Chivu e i giocatori sono sembrati sereni nonostante la pesante sconfitta di sabato, con il tecnico concentrato nel seguire l’allenamento dei suoi ragazzi prima della partenza per l’Olanda.

🎥 #Inter – Rifinitura pre Feyenoord ad Appiano Gentile: oltre a Provedel recuperato anche Pavard, sempre assenti invece Stones, Luis Henrique, Jones e capitan Lautaro per la trasferta di Champions 📲 @calciomercatoit https://t.co/ojYS1du34M — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 2, 2026

Inter, allenamento pre Feyenoord: la probabile formazione di Chivu

In una soleggiata Appiano Gentile si è rivisto anche Lautaro Martinez: il capitano ha salutato Chivu e i compagni, scherzando anche con Thuram prima di allenarsi su un campo adiacente insieme a Curtis Jones. L’attaccante argentino prosegue nel lavoro personalizzato e tornerà disponibile dopo la sosta per le nazionali.

🐂 #Inter – C’era anche #Lautaro_Martinez oggi ad Appiano Gentile per la rifinitura pre Feyenoord. Il capitano ha continuato nel lavoro personalizzato per recuperare dall’infortunio e resterà fuori anche per la sfida con il Como. Il rientro dell’attaccante argentino è previsto dopo la sosta 🎥 @GiokerMusso — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 2, 2026

Oltre a Lautaro e Jones restano ai box anche Stones e Luis Henrique. Chivu in compenso recupera Provedel e Pavard, che si sono allenati regolarmente con la squadra. In gruppo c’era anche Bastoni, che però sarà indisponibile per squalifica a Rotterdam. Al suo posto da braccetto spazio a Carlos Augusto, mentre torneranno dal 1’ Dimarco e Zielisnki. Esposito favorito su Bonny per affiancare Thuram in attacco.

🔵⚫️ #Chivu vuole subito ripartire dopo il derby e cambia di nuovo l’#Inter in vista della Champions Tornano dal 1′ Dimarco e Zielinski, Esposito favorito per affiancare Thuram. Carlos Augusto braccetto vista la squalifica di Bastoni 📲 #FeyenoordInter @calciomercatoit https://t.co/OYB5RK2so3 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 2, 2026

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram