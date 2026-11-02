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L’Inter vuole dimenticare il derby: le scelte di Chivu per la Champions. Si rivede Lautaro | VIDE CM

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I campioni d’Italia saranno impegnati in Olanda contro il Feyenoord: la probabile formazione dei nerazzurri

L’Inter punta subito a ripartire dopo il ko nel derby contro il Milan e domani sera è attesa dalla delicata trasferta sul campo del Feyenoord in Champions League.

Inter, Lautaro Martinez ancora assente
Lautaro Martinez ad Appiano Gentile – Foto Calciomercato.it

Una gara da vincere per i nerazzurri per rimettersi in corsa in Europa e tenere vive le speranze (al momento residue) di qualificazione tra le prime otto. Chivu e i giocatori sono sembrati sereni nonostante la pesante sconfitta di sabato, con il tecnico concentrato nel seguire l’allenamento dei suoi ragazzi prima della partenza per l’Olanda.

Inter, allenamento pre Feyenoord: la probabile formazione di Chivu

In una soleggiata Appiano Gentile si è rivisto anche Lautaro Martinez: il capitano ha salutato Chivu e i compagni, scherzando anche con Thuram prima di allenarsi su un campo adiacente insieme a Curtis Jones. L’attaccante argentino prosegue nel lavoro personalizzato e tornerà disponibile dopo la sosta per le nazionali. 

Oltre a Lautaro e Jones restano ai box anche Stones e Luis Henrique. Chivu in compenso recupera Provedel e Pavard, che si sono allenati regolarmente con la squadra. In gruppo c’era anche Bastoni, che però sarà indisponibile per squalifica a Rotterdam. Al suo posto da braccetto spazio a Carlos Augusto, mentre torneranno dal 1’ Dimarco e Zielisnki. Esposito favorito su Bonny per affiancare Thuram in attacco.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram

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