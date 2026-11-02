Runjaic-Udinese, è finita: chi sarà il nuovo allenatore

Colpo di scena in casa bianconero dopo la pesantissima sconfitta interna contro la Roma, ecco cosa sta succedendo.

Crisi nera per l’Udinese che crolla in casa sotto i colpi della Roma (2-5) e rimedia la settima sconfitta nelle ultime otto gare di campionato. E adesso la società friulana ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore Kosta Runjaic e di affidare la guida tecnica della prima squadra a un nuovo tecnico.

Lo riferisce in queste la redazione di “Sportmediaset”, secondo cui sarà quasi sicuramente Paolo Zanetti il nuovo allenatore dell’Udinese.

Il 43enne originario di Valdagno, che lo scorso 2 febbraio ha detto addio all’Hellas Verona, firmerà un contratto fino al 30 giugno 2027. Ormai è tutto fatto, manca soltanto il comunicato ufficiale da parte della compagine bianconera.