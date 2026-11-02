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Runjaic-Udinese, è finita: chi sarà il nuovo allenatore

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Colpo di scena in casa bianconero dopo la pesantissima sconfitta interna contro la Roma, ecco cosa sta succedendo.

Crisi nera per l’Udinese che crolla in casa sotto i colpi della Roma (2-5) e rimedia la settima sconfitta nelle ultime otto gare di campionato. E adesso la società friulana ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore Kosta Runjaic e di affidare la guida tecnica della prima squadra a un nuovo tecnico.

Paolo Zanetti
Zanetti (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lo riferisce in queste la redazione di “Sportmediaset”, secondo cui sarà quasi sicuramente Paolo Zanetti il nuovo allenatore dell’Udinese.

Il 43enne originario di Valdagno, che lo scorso 2 febbraio ha detto addio all’Hellas Verona, firmerà un contratto fino al 30 giugno 2027. Ormai è tutto fatto, manca soltanto il comunicato ufficiale da parte della compagine bianconera.

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