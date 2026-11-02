Niente ritorno in Italia per Di Gregorio, è saltato tutto

Si allontana il ritorno di Michele Di Gregorio in Serie A con il portiere che dovrebbe concludere la stagione al Bournemouth.

Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile trasferimento al Bologna per il giocatore di proprietà della Juventus ora in prestito in Inghilterra.

I rossoblù infatti avevano il problema con il ballottaggio tra Skorupski e Pessina, ma l’ottima partita disputata dal polacco contro il Monza sembra blindare la porta degli emiliani almeno fino al termine della stagione. Per Di Gregorio infatti un possibile ritorno in Serie A e in particolare con la maglia del Bologna potrebbe avvenire solamente in vista della prossima estate.