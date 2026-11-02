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Niente ritorno in Italia per Di Gregorio, è saltato tutto

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Si allontana il ritorno di Michele Di Gregorio in Serie A con il portiere che dovrebbe concludere la stagione al Bournemouth.

Di Gregorio lascia la Juventus
Il futuro di Michele Di Gregorio – Foto Calciomercato.it

Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile trasferimento al Bologna per il giocatore di proprietà della Juventus ora in prestito in Inghilterra.

I rossoblù infatti avevano il problema con il ballottaggio tra Skorupski e Pessina, ma l’ottima partita disputata dal polacco contro il Monza sembra blindare la porta degli emiliani almeno fino al termine della stagione. Per Di Gregorio infatti un possibile ritorno in Serie A e in particolare con la maglia del Bologna potrebbe avvenire solamente in vista della prossima estate.

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