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Esonero Runjaic in arrivo, l’Udinese ha già deciso il sostituto

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Pazienza finita in casa Udinese per quello che riguarda il futuro di Runjaic con l’allenatore che va verso l’esonero.

Il tecnico Runjaic
Runjaic (Ansa Foto) – Calciomercato.it

La sconfitta per 2-5 in casa contro la Roma potrebbe essere fatale per l’allenatore dei bianconeri con il club friulano che è pronto a cambiare allenatore.

In questo momento per la panchina dell’Udinese è corsa a due con Paolo Zanetti e Roberto D’Aversa che piacciono alla società friulana. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione definitiva con l’Udinese pronta ad affrontare venerdì il Venezia con un nuovo allenatore.

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