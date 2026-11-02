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Ora il Milan non si ferma più, tre colpi in vista di gennaio

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C’è grande gioia in casa Milan per la vittoria nel derby per 3-1 contro l’Inter ed ora la società pensa già al mercato di gennaio.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

I rossoneri potrebbero rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim portando tre calciatori a disposizione del tecnico portoghese.

Il Milan infatti cercherà un difensore centrale, un Gonçalo Inácio in pole position, un attaccante che possa completare il reparto offensivo insieme a Gonçalo Ramos e Camarda e con ogni probabilità arriverà anche un esterno di centrocampo, considerate anche le condizioni non semplici di Chukwueze e Saelemaekers.

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