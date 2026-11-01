PAGELLE e TABELLINO Juventus-Napoli 2-0: Alajbegovic rilancia Spalletti, De Bruyne non inventa

Voti, top e flop del big match dell’Allianz Stadium, valido per la 10° giornata del campionato di Serie A. I bianconeri tornano al successo grazie alle reti di Alajbegovic e Boga

La Juventus fa suo il big match delle deluse contro il Napoli, con Spalletti che torna a respira dopo un periodo complicato.

La ‘Vecchia Signora’ si scatena nella ripresa, trascinata dalle invenzioni di Alajbegovic. Il gioiello bosniaco spacca la partita con un eurogol, mentre nel finale è Boga a suggellare la vittoria bianconera. Gli ingressi dell’ivoriano e Zhegrova accendono la Juve, espulso per doppio giallo Marianucci.

Napoli deludente: male i big di Allegri, soprattutto De Bruyne. Nell’undici di casa irriconoscibile McKennie, mentre continua a non convincere Kolo Muani (fischiano dal pubblico).

Pagelle, Top e Flop Juve-Napoli: Lucca ci prova, McKennie irriconoscibile

JUVENTUS

TOP: Alajbegovic 8 – Il più brillante fin dai primi minuti dello scacchiere bianconero, crea scompiglio tra le maglie della difesa ospite. Spina nel fianco sulla sinistra, mette alle strette capitan Di Lorenzo. Nella ripresa esce dal cilindro il gol capolavoro che rilancia la Juve e Spalletti. Diamante

FLOP: McKennie 4,5 – Lontanissimo parente del giocatore ammirato la scorsa stagione. Quel ‘coltellino svizzero’ preziosissimo in ogni zona del campo e letale con i suoi inserimenti sulla trequarti avversaria. Adesso invece è statico e impacciato, poco funzionale alla squadra. Jolly ma senza arte (e né parte): irriconoscibile

Vicario 7

Kalulu 6

Bremer 5,5

Lucumì 5,5 (72′ Kelly 6)

Cabal 7 (82′ Cambiaso SV)

Douglas Luiz 6,5

Koopmeiners 6,5

McKennie 4,5 (46′ Gatti 6)

(46′ Gatti 6) Alajbegovic 8 (72′ Boga 7,5)

(72′ Boga 7,5) Kolo Muani 5 (60′ Zhegrova 7)

Woltemade 6

All. Spalletti 7

NAPOLI

TOP: Lucca 6,5 – Uno dei pochi a salvarsi nell’amara notte dell’Allianz Stadium. Fa valere il fisico e crea più di qualche grattacapo ai due centrali della Juventus. Può far girare subito la partita dalle parte del Napoli, ma Vicario con un super riflesso gli nega la gioia del gol. Ritrovato

FLOP: De Bruyne 4,5 – Allegri (dalla tribuna) lo toglie dalla mischia già all’intervallo, anche perché un po’ affaticato. Poche idee in regia, manca della proverbiale inventiva per dare imprevedibilità alla manovra del Napoli. Non è Lobotka in quel ruolo e si vede: serata da comune mortale

Meret 6

Di Lorenzo 5,5 (46′ Rrahmani 5)

Marianucci 4,5

Marin 5

Olivera 5,5 (79′ Beukema SV)

Anguissa 5 (79′ Giovane SV)

De Bruyne 4,5 (46′ Gilmour 5)

(46′ Gilmour 5) McTominay 5

Politano 6 (61′ Vergara 5)

Lucca 6,5

Lang 5

All. Allegri 5

ARBITRO: Sozza 5,5

Serie A, tabellino Juventus-Napoli: Spalletti torna a respirare, l’ex Allegri KO

La Juve dà un bel segnale dopo la crisi delle ultime settimane e si rilancia in campionato: 2-0 nella partitissima contro il Napoli e tre punti pesanti per la classifica. La squadra di Allegri (in tribuna per squalifica) punge solo con Lucca e si spegne presto, mentre le prodezze di Alajbegovic e Boga stendono i partenopei nel secondo tempo. Il baby bosniaco fa la differenza, mentre De Bruyne non brilla.

JUVENTUS-NAPOLI 2-0

71′ Alajbegovic; 87′ Boga

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì (72′ Kelly), Cabal (82′ Cambiaso); Douglas Luiz, Koopmeiners; McKennie (46′ Gatti), Alajbegovic, Kolo Muani (60′ Zhegrova); Woltemade (72′ Boga). A disposizione: Pinsoglio, Neto, Ekhator, Rugani, Sarr. Allenatore: Spalletti

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (46′ Rrahmani), Marianucci, Marin, Olivera (79′ Beukema); Anguissa (79′ Giovane), De Bruyne (46′ Gilmour), McTominay; Politano (61′ Vergara), Lucca, Lang. A disposizione: Contini, Spinelli, Barido, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. Allenatore: Allegri (in panchina Landucci)

Arbitro: Sozza (sez. Seregno)

VAR: Meraviglia

Ammoniti: Douglas Luiz (J), Lucumì (J), Marianucci (N), Alajbegovic (N); Marin (N)

Espulsi: Marianucci (N)

Note: recupero 2′ e 4′; presenti 41.691 spettatori per la sfida dell’Allianz Stadium di Torino