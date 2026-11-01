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Addio Juve, può finire alla Fiorentina per 15 milioni di euro

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Pessime notizie per il club bianconero dal calciomercato, ecco il possibile clamoroso scenario. 

In attesa della sessione invernale di calciomercato, la Juventus continua a monitorare con grande attenzione diverse piste con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Carnevali e Massara lavorano per prendere soprattutto un nuovo centrocampista e il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera è quello di Pierre-Emile Kordt Hojbjerg, classe ’95 dell’Olympique Marsiglia e della nazionale danese della quale è capitano.

Hojbjerg esulta col Marsiglia
Hojbjerg (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Hojbjerg è legato al club francese da un contratto valido fino al giugno 2028 e vale circa 15 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata della Juve ma occhio a un possibile colpo di scena. La Fiorentina, infatti, segue da tantissimo tempo il 31enne originario di Copenaghen e avrebbe avviato nuovi contatti nei giorni scorsi per bruciare proprio la concorrenza dei bianconeri. Chi la spunterà alla fine tra Fiorentina e Juve nella corsa a Hojbjerg?

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