Addio Juve, può finire alla Fiorentina per 15 milioni di euro

Pessime notizie per il club bianconero dal calciomercato, ecco il possibile clamoroso scenario.

In attesa della sessione invernale di calciomercato, la Juventus continua a monitorare con grande attenzione diverse piste con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Carnevali e Massara lavorano per prendere soprattutto un nuovo centrocampista e il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera è quello di Pierre-Emile Kordt Hojbjerg, classe ’95 dell’Olympique Marsiglia e della nazionale danese della quale è capitano.

Hojbjerg è legato al club francese da un contratto valido fino al giugno 2028 e vale circa 15 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata della Juve ma occhio a un possibile colpo di scena. La Fiorentina, infatti, segue da tantissimo tempo il 31enne originario di Copenaghen e avrebbe avviato nuovi contatti nei giorni scorsi per bruciare proprio la concorrenza dei bianconeri. Chi la spunterà alla fine tra Fiorentina e Juve nella corsa a Hojbjerg?