Juventus-Napoli, KO poco prima del match: cambia l’attacco

Assenza importante nella partitissima dell’Allianz Stadium: le formazioni ufficiali della sfida

Colpo di scena a pochi minuti dal big match tra Juventus e Napoli, che si giocano tanto nel posticipo della 10° giornata di campionato.

L’ex Allegri (in tribuna causa squalifica) per la sfida dell’Allianz Stadium non potrà disporre infatti di Hojlund, bloccato da una sindrome influenzale. Al posto del centravanti danese ci sarà Lucca a guidare il reparto offensivo nel tridente con Politano e Lang.

Hojlund out: le formazioni ufficiali di Juve-Napoli

Un’assenza pesante per il Napoli vista l’importanza di Hojlund nello scacchiere di Allegri e le ultime prestazioni positive dell’ex Manchester United. In casa Juve invece la novità è Cabal, alla prima da titolare in stagione al posto di Cambiaso. Spalletti cambia anche in attacco: ci saranno sia Alajbegovic che Woltemade insieme a Kolo Muani.

1️⃣1️⃣ #JuveNapoli – La distinta con le ufficiali: Spalletti con Alajbegovic e Woltemade insieme a Kolo Muani, l’ex Allegri con Lucca al centro dell’attacco (out per influenza Hojlund) 📲 @calciomercatoit https://t.co/wia7BNMGoL — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 1, 2026

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; McKennie, Alajbegovic, Kolo Muani; Woltemade. All. Spalletti

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lucca, Lang. All. Allegri (in panchina Landucci)