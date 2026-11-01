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Juventus-Napoli, KO poco prima del match: cambia l’attacco

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Assenza importante nella partitissima dell’Allianz Stadium: le formazioni ufficiali della sfida

Colpo di scena a pochi minuti dal big match tra Juventus e Napoli, che si giocano tanto nel posticipo della 10° giornata di campionato.

Juve-Napoli, le scelte di Allegri e Spalletti
Le scelte di Allegri e Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

L’ex Allegri (in tribuna causa squalifica) per la sfida dell’Allianz Stadium non potrà disporre infatti di Hojlund, bloccato da una sindrome influenzale. Al posto del centravanti danese ci sarà Lucca a guidare il reparto offensivo nel tridente con Politano e Lang.

Hojlund out: le formazioni ufficiali di Juve-Napoli

Un’assenza pesante per il Napoli vista l’importanza di Hojlund nello scacchiere di Allegri e le ultime prestazioni positive dell’ex Manchester United. In casa Juve invece la novità è Cabal, alla prima da titolare in stagione al posto di Cambiaso. Spalletti cambia anche in attacco: ci saranno sia Alajbegovic che Woltemade insieme a Kolo Muani.

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; McKennie, Alajbegovic, Kolo Muani; Woltemade. All. Spalletti

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lucca, Lang. All. Allegri (in panchina Landucci)

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