Juve, sfumato in extremis l’acquisto di un top assoluto: tutta la verità

Ecco cos’è successo in casa bianconera, l’annuncio lascia tutti i tifosi a bocca aperta.

La Juventus ha provato a lungo a portare Emiliano “El Dibu” Martinez in Serie A, ma alla fine il portiere argentino si è trasferito al Chelsea e il club bianconero si è visto costretto a virare definitivamente su Vicario. Ma perché è saltato l’arrivo dell’estremo difensore di Mar del Plata a Torino?

A raccontarlo è lo stesso Dibu Martinez nel corso di un’intervista a ‘Olé’: “Mi sono lussato un dito durante la finale di Europa League e da lì è iniziato il mio calvario. Ho perso un trasferimento in un club a causa di quest’infortunio perché tutti i medici mi davano 10 settimane di recupero e dicevano che era impossibile per me giocare in quelle condizioni. Al Chelsea, però, non importava e mi hanno fatto giocare. Adesso ho bisogno dell’operazione, perché sento ancora dolore“.