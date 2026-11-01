Lecce-Genoa 1-2, volano i rossoblu di De Rossi

Continua l’ottimo momento del Genoa di Daniele De Rossi con i rossoblù che vincono in casa del Lecce per 1-2 e fanno un bel salto in classifica.
Terza vittoria consecutiva per il Genoa che si allontana dalla zona retrocessione e arriva a quota 13 punti in classifica. Fermo a 9 il Lecce che sta vivendo un momento difficile del proprio campionato con il terzo ko di fila.
Genoa in vantaggio grazie alla rete di Osmajic e al raddoppio di Messias, nel finale di primo tempo arriva il gol di Maleh per i salentini.
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