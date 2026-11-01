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Lecce-Genoa 1-2, volano i rossoblu di De Rossi

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Continua l’ottimo momento del Genoa di Daniele De Rossi con i rossoblù che vincono in casa del Lecce per 1-2 e fanno un bel salto in classifica.

Daniele De Rossi
Il Genoa vince a Lecce (Ansa Foto) – calciomercato.it

Terza vittoria consecutiva per il Genoa che si allontana dalla zona retrocessione e arriva a quota 13 punti in classifica. Fermo a 9 il Lecce che sta vivendo un momento difficile del proprio campionato con il terzo ko di fila.

Genoa in vantaggio grazie alla rete di Osmajic e al raddoppio di Messias, nel finale di primo tempo arriva il gol di Maleh per i salentini.

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