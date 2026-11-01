Udinese, esonero in arrivo per Runjaic: i possibili sostituti

I bianconeri crollano in casa contro la Roma di Gasperini, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Settima sconfitta nelle ultime otto giornate di campionato, in cui è stato raccolto appena un punto. L’Udinese vive un momento davvero delicatissimo e il penultimo posto in classifica lo conferma: nemmeno contro la Roma il tecnico Kosta Runjaic è stato capace di invertire la rotta e adesso il tecnico tedesco rischia l’esonero.

Nel prossimo turno, l’Udinese farà visita al Venezia prima della sosta per le Nazionali ma la dirigenza bianconera potrebbe cambiare subito allenatore. In caso di addio di Runjaic, ci sarebbero diversi nomi per la panchina dell’Udinese: i principali candidati al momento sembrano essere Paolo Zanetti, Roberto D’Aversa e Andrea Sottil, mentre le strade che portano a Thiago Motta e a Igor Tudor sono molto più complicate per questioni di costi. Come si concluderà alla fine questa vicenda?