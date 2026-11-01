Napoli, Allegri ha scelto il centrocampo e l’attacco contro la Juve: chi gioca

Cresce l’attesa per la super sfida in programma questa sera alle ore 20:45, ecco le ultimissime.

Il Napoli vuole vincere ancora. Gli azzurri vengono dal successo ottenuto sul campo del Monza e questa sera fanno visita alla Juventus in una match che può dire tantissimo e che si preannuncia scoppiettante e aperto a qualsiasi tipo di risultato.

Max Allegri conferma il 4-3-3 e si vede costretto a rinunciare a Lobotka in mezzo al campo: spazio, dunque, a De Bruyne, Anguissa e McTominay. In attacco, invece, saranno quasi sicuramente Politano e Lang a posizionarsi ai lati dell’unica punta Hojlund. Ecco il probabile undici titolare del Napoli che sfiderà la Juventus alle ore 20,45:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Højlund, Lang. All. Allegri