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Spalletti cambia ancora la Juve, fuori 2 grandi nomi: la decisione

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Aggiornamenti importanti in casa bianconera dopo la pesantissima sconfitta sul campo del Genoa.

La Juventus cambia ancora. Luciano Spalletti vuole assolutamente invertire la rotta dopo il pesante ko contro il Genoa di De Rossi e ribalta di nuovo la formazione bianconera in vista del delicatissimo match contro il Napoli, in programma domenica sera alle ore 20:45.

Juventus, Cambiaso sul futuro
Cambiaso (Ansa) – Calciomercato.it

Il tecnico bianconero dovrebbe riproporre una sorta di 3-5-1-1 con Vicario confermatissimo tra i pali e con il trio difensivo composto da Gatti, Bremer e Lucumi. A centrocampo dovrebbero agire da destra verso sinistra Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Sarr e McKennie, mentre in attacco Kolo Muani dovrebbe agire leggermente più indietro rispetto a Woltemade. Due esclusioni eccellenti, dunque, in casa Juve ovvero quelle di Cambiaso e Alajbegovic. La Juve non può più sbagliare, al pari di Spalletti che cambia ancora una volta nel momento cruciale della stagione.

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