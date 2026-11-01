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Lazio-Cagliari, probabili formazioni: un dubbio in difesa per Gattuso

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Fischio d’inizio alle ore 15,00 allo stadio Olimpico per il match valido per la decima giornata di Serie A. 

Dopo il pesante ko dell’Inter contro il Milan, la Lazio ha l’opportunità di scappare da sola in testa alla classifica. I biancocelesti ospitano il Cagliari che non attraversa un grande momento di forma, ma guai a sottovalutare impegni come questi.

Gattuso
Gattuso (Ansa Foto) – calciomercato.it

Gattuso conferma il 4-3-3, con Provstgaard al posto di Diogo Leite. C’è un unico ballottaggio in casa biancoceleste e riguarda la difesa, dove Sutalo è favorito su Doekhi. Davanti, classico tridente con Isaksen-Noslin-Zaccagni. Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini, Mendy. All. Pisacane

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