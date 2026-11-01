Paulo Fonseca allo Sporting, addio immediato al Lione

Paulo Fonseca è pronto a diventare il nuovo allenatore dello Sporting.
Il tecnico portoghese, secondo Fabrizio Romano, è pronto a tornare in patria per sostituire Borges, lasciando così il Lione dopo un buon inizio di stagione.
L’ex Milan, in occasione della vittoria contro l’Angers, è scoppiato in lacrime e nelle prossime ore potrà firmare il contratto con lo Sporting tornando in patria.
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