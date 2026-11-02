L’Inter cerca il riscatto in Champions: un possibile recupero per Chivu

I nerazzurri sono tornati subito ad allenarsi all’indomani del derby perso col Milan: le ultime da Appiano Gentile in vista della trasferta di Champions contro il Feyenoord
L’Inter si lecca le ferite all’indomani del derby perso per 3-1 contro il Milan e che potrebbe costare la vetta della classifica ai campioni d’Italia in favore della Lazio.
Non c’è tempo però recriminare dopo la scialba prova nella stracittadina di San Siro, con l’undici di Chivu chiamato al riscatto già martedì sera in Champions League nella tana del Feyenoord. Una prova da non fallire per l’Inter, che deve recuperare terreno in Europa e portare a casa punti pesanti per la qualificazione.
Inter, Pavard verso il rientro: le ultime da Appiano
Le assenze però saranno ancora tante per il tecnico nerazzurro, anche se c’è una buona notizia: il possibile recupero di Pavard.
Il difensore francese dopo diverse settimane è tornato in gruppo, allenandosi parzialmente con il resto della squadra nella seduta domenicale ad Appiano Gentile. Sarà decisiva la rifinitura di lunedì mattina prima della partenza per l’Olanda per capire se Pavard verrà inserito nella lista dei convocati per la Champions.
Ai box resteranno invece Stones, Luis Henrique, Jones e capitan Lautaro Martinez, che difficilmente recupereranno anche per la sfida di campionato contro il Como prima della sosta.
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