Runjaic, addio all’Udinese e firma imminente: dove può ripartire

Vero e proprio valzer di panchine in queste ore, clamorosa svolta per quel che riguarda il futuro del tecnico tedesco.

L’Udinese si appresta a cambiare allenatore dopo l’ennesima sconfitta in campionato contro la Roma. La società friulana ha infatti deciso di esonerare Kosta Runjaic che, in ogni caso, potrebbe ripartire immediatamente su un’altra panchina.

A rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è in queste ore “Sportmediaset”, secondo cuo l’allenatore tedesco sarebbe infatti al momento in pole su altri nomi per diventare il nuovo commissario tecnico della Polonia. Runjaic, che ha già fatto sapere di gradire la destinazione, andrebbe così a sostituire l’attuale ct Jan Urban. Una svolta a dir poco inaspettata, almeno fino a qualche settimana fa.