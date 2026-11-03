Juventus, Cabal avvicina Cambiaso all’addio: via per 25 milioni | CM

Il jolly colombiano si rilancia dopo l’ottima prova col Napoli, mentre l’esterno ex Genoa può finire sul mercato a gennaio

Promosso e anche un po’ a sorpresa vista la lunga assenza. Juan Cabal ha convinto Spalletti e la critica dopo il big match contro il Napoli, che ha consegnato tre punti pesanti alla Juventus grazie alle prodezze di Alajbegovic e Boga.

Il nazionale colombiano è stato uno dei migliori dello scacchiere bianconero e sciorinato una prestazione all’altezza al posto di Cambiaso sulla fascia sinistra. Cabal non scendeva in campo da titolare dallo scorso febbraio e si candida ad avere più spazio nelle prossime uscite della Juve.

Calciomercato Juve, Cambiaso può salutare Torino già a gennaio

Spalletti contro il Napoli lo ha preferito a Cambiaso, con l’ex Verona che ha risposto presente alla chiamata del tecnico di Certaldo. Prova confortante e a referto anche una traversa colpita nel primo tempo per Cabal.

Il colombiano nelle prossime settimane ha la possibilità di cambiare anche gli scenari in merito al proprio futuro e restare alla corte di Spalletti come appreso da Calciomercato.it. In estate il jolly difensivo è stato vicino alla partenza, con il Bologna in primis che si era interessato al giocatore. Adesso invece Cabal può giocarsi le proprie carte alla Juve e avvicinare all’addio Cambiaso.

L’esterno italiano è sempre più involuto anche sotto la gestione Spalletti e il club bianconero aprirebbe a una cessione nel mercato di gennaio di fronte a un’offerta di 25-30 milioni di euro.