Milan senza freni, arriva il primo colpo per gennaio

Il Milan non vuole fermarsi per quello che riguarda il calciomercato e Gerry Cardinale è pronto a regalare il primo rinforzo a Ruben Amorim in vista della seconda parte di stagione.

La vittoria contro l’Inter ha rilanciato le ambizioni dei rossoneri in classifica, che ora si trovano a quattro punti dai nerazzurri e a sette dalla Lazio capolista. Ruben Amorim ha chiesto dei rinforzi per la seconda parte di stagione con Gerry Cardinale che ha tutta l’intenzione di accontentarlo.

Il primo colpo sarà un difensore centrale con Gonçalo Inácio dello Sporting che resta il primo obiettivo e viene valutato circa 40 milioni dalla società lusitana. Possibile poi che arrivino anche un attaccante e un esterno di centrocampo per completare la rosa a disposizione del tecnico portoghese e lottare su tre fronti fino alla fine.