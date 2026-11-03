Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Milan senza freni, arriva il primo colpo per gennaio

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il Milan non vuole fermarsi per quello che riguarda il calciomercato e Gerry Cardinale è pronto a regalare il primo rinforzo a Ruben Amorim in vista della seconda parte di stagione.

Ruben Amorim
Milan, colpo in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it

La vittoria contro l’Inter ha rilanciato le ambizioni dei rossoneri in classifica, che ora si trovano a quattro punti dai nerazzurri e a sette dalla Lazio capolista. Ruben Amorim ha chiesto dei rinforzi per la seconda parte di stagione con Gerry Cardinale che ha tutta l’intenzione di accontentarlo.

Il primo colpo sarà un difensore centrale con Gonçalo Inácio dello Sporting che resta il primo obiettivo e viene valutato circa 40 milioni dalla società lusitana. Possibile poi che arrivino anche un attaccante e un esterno di centrocampo per completare la rosa a disposizione del tecnico portoghese e lottare su tre fronti fino alla fine.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 1058 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
7285

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Da quale club arrivò Gabriel Batistuta alla Fiorentina nel 1991?

2 / 7

Nell'estate 2000 la Lazio stabilì il record mondiale dei trasferimenti acquistando dal Parma:

3 / 7

Chi è il calciatore con più presenze nella storia del Milan?

4 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana?

5 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

6 / 7

Quale di queste grandi bandiere ha giocato anche con un'altra squadra?

7 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie