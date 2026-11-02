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Crollo Atalanta, Sarri torna a rischio esonero

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La pesante sconfitta casalinga contro il Parma per 0-3 rischia di complicare la posizione di Maurizio Sarri all’Atalanta.

Maurizio Sarri
Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta (Ansa Foto) – calciomercato.it

Orobici alle prese con diverse assenze per infortunio, ma la squadra di Sarri ha fatto fatica a imporre il proprio gioco.

Le prossime sfide dei bergamaschi saranno decisive per il futuro del tecnico con il club. He potrebbe prendere decisioni in merito già durante la sosta.

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