Crollo Atalanta, Sarri torna a rischio esonero

La pesante sconfitta casalinga contro il Parma per 0-3 rischia di complicare la posizione di Maurizio Sarri all’Atalanta.
Orobici alle prese con diverse assenze per infortunio, ma la squadra di Sarri ha fatto fatica a imporre il proprio gioco.
Le prossime sfide dei bergamaschi saranno decisive per il futuro del tecnico con il club. He potrebbe prendere decisioni in merito già durante la sosta.
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