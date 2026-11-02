Possibile addio di Calhanoglu all’Inter, spunta il Como per il turco

Hakan Calhanoglu è in scadenza di contratto con l’Inter e potrebbe non rinnovare con i nerazzurri, ma restare ancora in Serie A.
Stando a quanto affermato da Carlo Pellegatti in occasione della scorsa puntata di Pressing, il calciatore potrebbe trasferirsi al Como a costo zero in vista della prossima estate.
Il giornalista infatti ha affermato di sapere dove potrebbe trasferirsi Çalhanoğlu per il prossimo campionato, ipotizzando un destino in riva al lago per il centrocampista turco classe 1994.
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