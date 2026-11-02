Nuovi problemi per Mancini in vista delle convocazioni: infermeria piena

Problemi in vista per Roberto Mancini per quello che riguarda le convocazioni per il doppio appuntamento di Nations League contro Francia e Belgio.
Il CT infatti dovrà fare a meno di diversi giocatori offensivi, a partire da Kean che tornerà a disposizione solamente a inizio dicembre.
Fuori anche Raspadori e Zoma che non saranno convocabili per il doppio impegno. Nell’ultima giornata di campionato, tra l’altro, si è fatto male Antonio Raimondo, centravanti del Frosinone e della Nazionale Under 21 che sembrava in procinto di vestire per la prima volta la maglia della Nazionale maggiore.
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