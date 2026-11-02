Juventus, le ultime dall’infermeria: come stanno Cabal, McKennie e Alajbegovic

Arrivano aggiornamenti importanti in casa bianconera dopo il prezioso successo contro il Napoli.

La Juventus batte il Napoli e torna a sorridere. I bianconeri si impongono per 2-0 sulla squadra allenata da Max Allegri nel posticipo della decima giornata di campionato e salgono al settimo posto in classifica, a quota 17 punti. E adesso arrivano buone notizie anche dall’infermeria per Luciano Spalletti per quel che riguarda le condizioni di Cabal, McKennie e Alajbegovic, costretti a lasciare il terreno di gioco proprio contro il Napoli.

Il centrocampista statunitense – secondo quanto evidenziato da ‘Gazzetta.it’ – avrebbe riportato un affaticamento all’adduttore e potrebbe essere risparmiato per la trasferta di Europa League sul campo dell’AZ. Discorso diverso, invece, per il laterale colombiano e per il 19enne bosniaco, vittime rispettivamente di crampi e di una botta al ginocchio: entrambi sono recuperabili per la gara in programma in Olanda giovedì 5 novembre alle ore 21:00.