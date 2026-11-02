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Napoli, doppia tegola per Allegri: saltano il Porto

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Pessime notizie in casa azzurra dopo la sconfitta di ieri sera sul campo della Juventus.

Piove sul bagnato in casa Napoli dopo la dolorosa sconfitta contro la Juventus in una delle gare più attese della decima giornata di Serie A. Di Lorenzo e Olivera, infatti, si sono infortunati e saranno costretti a saltare la gara di Champions League contro il Porto, in programma mercoledì sera alle ore 21,00.

Di Lorenzo
Di Lorenzo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ecco il comunicato ufficiale: “Dopo il match di ieri sera, gli azzurri si sono allenati a Torino in vista del prossimo incontro di Champions League, mercoledì alle 21:00 contro il Porto. La squadra è stata impegnata in una seduta mattutina: coloro che sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto lavoro di recupero, mentre il resto del gruppo ha effettuato lavoro atletico. Per Hojlund e Milinkovic-Savic allenamento differenziato. Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera rientrano a Napoli per effettuare controlli diagnostici“.

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